Millionen-Entscheidung um Quansah gefallen

Bei Bayer Leverkusen muss man in diesem Sommer wohl nicht mit einem Abgang von Jarell Quansah rechnen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der FC Liverpool gegen die Auslösung der Rückkaufoption entschieden hat. Besagte Klausel läuft dem Bericht zufolge in Kürze aus. Liverpool hätte die Möglichkeit, den 23-jährigen Innenverteidiger für 60 Millionen Euro zurück an die Anfield Road zu holen.

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Somit sollte klar sein, dass Quansah auch in der kommenden Spielzeit im Trikot der Werkself aufläuft. 2027 hat Liverpool erneut die Möglichkeit, vom Rückkaufsrecht Gebrauch zu machen. Auch dann müssten die Reds rund 60 Millionen Euro an Leverkusen überweisen. Bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft kann der Abwehrspieler Eigenwerbung betreiben und vielleicht den Grundstein dafür legen, dass die Rückkehr an alte Wirkungsstätte im kommenden Jahr glückt.

In Leverkusen gehörte der Rechtsfuß stets zu den Stammkräften, kämpfte aber wie die meisten seiner Teamkollegen auch mit Leistungsschwankungen. Dass Liverpool jetzt noch nicht dazu bereit ist, das Eigengewächs für eine Summe von 60 Millionen Euro zurückzuholen, ist verständlich. Entwickelt sich der 1,90 Meter große Defensivakteur in der nächsten Spielzeit weiter, könnte sich eine Investition in dieser Größenordnung final lohnen.