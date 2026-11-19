Auch mit 37 denkt Ron-Robert Zieler offenbar noch nicht ans Karriereende. Der ‚kicker‘ berichtet, dass es gut möglich sei, dass der Torhüter noch ein Jahr als Nummer zwei dranhängt. Gespräche über die Zukunft seien für Januar geplant.

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Zieler ist seit eineinhalb Jahren wieder zurück bei seinem Jugendklub und nimmt dort in zweiter Reihe hinter Marvin Schwäbe (31) Platz. Seitdem absolvierte der Weltmeister von 2014 lediglich zwei Pflichtspiele im DFB-Pokal im vergangenen Jahr. Nach seiner Karriere wird Zieler in anderer Funktion am Geißbockheim bleiben.