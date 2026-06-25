WM-Pleite gegen Ecuador | Horror-Noten für das DFB-Team

Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzte die Gelegenheit zwar nicht für viele personelle Wechsel, aber für die Umstellung auf eine 5-4-1-Grundordnung. Das DFB kam blendend ins Spiel und ging nach einem umstrittenen Zweikampf durch Leroy Sané in Führung (2.). Dem deutschen Spiel wurde durch den Ausgleich durch Angulo (9.) dann plötzlich der Stecker gezogen. Harte Ecuadorianer rissen das Spiel phasenweise an sich, erst gegen Ende der ersten Hälfte erlangte das lange zu passive DFB-Team die Kontrolle zurück, ohne dabei richtig gefährlich zu werden.

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Im zweiten Spiel waren Torraumszenen weiterhin Mangelware. Kurz nachdem Sané die große Chance zur neuerlichen Führung vergeben hatte, drehte Ecuador durch Plata das Spiel (77.). Die nach vielen Wechseln doch recht unkoordinierte deutsche Schlussoffensive blieb wirkungslos.

Das DFB-Team beendet die Gruppe als Sieger und trifft am Montag (23 Uhr) auf einen noch nicht bekannten Gruppendritten.

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Torfolge

0:1 Sané (2.): Nach einem Einwurf am gegnerischen Strafraum behauptet Pavlovic den Ball und leitet ihn weiter auf Wirtz, der Sané findet. Der viel kritisierte Flügelspieler verwandelt trocken.

1:1 Angulo (9.): Nmecha verliert den Ball in Folge eines unsauberen Kontakts vor dem eigenen Strafraum. Angulo kommt ans Spielgerät und zieht trocken wie erfolgreich durch die Beine von Pavlovic hindurch ab.

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2:1 Plata (77.): Eine Ecke wird am ersten Pfosten verlängert, Neuer will den Ball fangen, geht aber nicht entschlossen genug hin. Plata hält den Fuß dazwischen und bringt den Ball im Netz unter.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Stiller (3,5) für Pavlovic

60‘ Thiaw (4) für Kimmich

60‘ Undav (2,5) für Havertz

65‘ Beier (3,5) für Nmecha

73‘ Groß für Wirtz