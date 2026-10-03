BVB: Griechen-Trainer reagiert auf Karetsas-Wunsch

Griechenlands Nationaltrainer Ivan Jovanovic hat sich zu den Berichten geäußert, wonach Borussia Dortmund darum gebeten habe, Konstantinos Karetsas (18) im morgigen Duell gegen Deutschland (20:45 Uhr) zu schonen. „Seit ich hier Nationaltrainer bin, hat es noch keinen Verein in Europa gegeben, der einen besonderen Umgang von uns gefordert hat. Solange ich Coach bin, wird es auch keine Ausnahme geben“, stellte der Übungsleiter in einer Medienrunde klar.

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Gleichzeitig betonte Jovanovic aber, dass man im ständigen Austausch mit den Vereinen stehe und in der Regel entgegenkommend sei. ‚Sky‘ berichtete am heutigen Samstagmittag, dass der BVB den griechischen Verband mit dieser Bitte kontaktiert habe, da Karetsas in den vergangenen drei Spielen immer von Anfang an auf dem Platz gestanden hatte.