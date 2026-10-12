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FC Bayern: Mehrheit rät zu Vuskovic-Transfer

von Martin Schmitz
1 min.
Luka Vuskovic im Brighton-Trikot @Maxppp

Der FC Bayern München sollte sich um einen Transfer von Luka Vuskovic (19) von Brighton & Hove Albion bemühen. Zumindest, wenn es nach den FT-Usern geht. Mit 56 Prozent spricht sich eine knappe Mehrheit dafür aus, dass der Innenverteidiger trotz seiner mangelnden Endgeschwindigkeit gut zum Rekordmeister passen würde.

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Würde Luka Vuskovic zum FC Bayern passen?
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Bereits seit dem vergangenen Frühjahr mehren sich die Meldungen, dass der FCB den kroatischen Nationalspieler auf dem Zettel hat, der in der vergangenen Saison als Leihprofi einer der Schlüsselspieler des Hamburger SV war. Mitte Juli wechselte Vuskovic dann für 54 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Seagulls und liefert seitdem weiter starke Leistungen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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