Dresden tütet ersten Wintertransfer ein

Jason Ceka wechselt leihweise zu Dynamo Dresden. Wie der Zweitligist offiziell bekanntgibt, kommt der 26-Jährige bis zum Saisonende und ohne Kaufoption von der SV Elversberg nach Dresden. „Dynamo hat mir seit Beginn der Gespräche ein sehr gutes Gefühl gegeben. Natürlich möchte ich nach zuletzt weniger Spielzeit wieder mehr Einfluss auf dem Platz nehmen und hoffe, dass wir gemeinsam das große Ziel Klassenerhalt realisieren können“, so der offensive Mittelfeldspieler.

„Jason ist in der Offensive sehr variabel einsetzbar und hat darüber hinaus bereits nachgewiesen, dass er in der 2. Bundesliga ein wichtiger Faktor für sein Team sein kann. Mit ihm stellen wir uns in der vorderen Linie noch flexibler auf und können die Torgefahr in der anstehenden Rückrunde weiter erhöhen“, sagt Stephan Zimmermann, Geschäftsführer der Dresdner. Ceka war im vergangenen Sommer ablösefrei vom 1. FC Magdeburg nach Elversberg gewechselt und kam seitdem auf sieben Einsätze.