BVB: Meyer war sich mit „anderem Verein einig“

Alexander Meyer hätte statt zu Borussia Dortmund auch zu einem anderen Bundesligisten wechseln können. „Eigentlich hatte ich mich schon mit einem anderen Verein aus der ersten Liga mündlich geeinigt“, so der Ersatzkeeper des BVB gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘. Er sei bereits zum Medizincheck erwartet worden, wollte aber unbedingt zu den Schwarz-Gelben: „Als der Name Borussia Dortmund fiel, war für mich nur noch klar: Ich will das unbedingt machen.“

Vor seinem Transfer an die Strobelallee habe sich der 32-Jährige intensiv mit Dortmunds Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber und Sportdirektor Sebastian Kehl ausgetauscht. Bislang stand Meyer für den Vizemeister zwölfmal zwischen den Pfosten, durfte sogar fünfmal in der Champions League ran. Im Sommer soll unter anderem der VfB Stuttgart an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.