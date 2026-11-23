Die Zahl der Kritiker, die sich im Fall von Jamal Musiala mit eindeutigen Worten an den FC Bayern München richten, wird immer größer. Auch Carsten Ramelow, Präsident der deutsche Spielergewerkschaft Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV), schießt im Interview mit ‚RTL‘ scharf gegen den Rekordmeister: „Ich glaube, die Verantwortlichen haben sich da ein richtiges Eigentor geschossen. Was viele vergessen: Auch wenn die Spieler heute viel mehr verdienen als zu unserer Zeit, sind das alles nur Menschen. Und auch im Fußball ist der Kopf unheimlich wichtig.“

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Daher sei die öffentliche Kritik aus den eigenen Reihen „nicht förderlich“. Vielmehr glaubt Ramelow, dass sogar zukünftig „noch Einiges hängen bleibt“. Der 52-jährige Ex-Nationalspieler macht FCB-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge und dessen Kollegen schwere Vorwürfe, betont: „Bayern war eigentlich immer als sehr sozialer Verein bekannt, der auch vielen ehemaligen Spielern geholfen hat. Jetzt so etwas zu hören, ist natürlich ein schlechtes Zeichen.“ Generell gelte: Vertrag ist Vertrag und daran lasse sich auch nicht rütteln. Zuletzt hatte sich bereits die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO besorgt zu Wort gemeldet.

FIFPRO-Boss wird überdeutlich

Deren Boss Sergio Marchi legt in einem weiteren Statement am heutigen Montagnachmittag noch einmal nach. Die ‚Bild‘ zitiert den 66-Jährigen: „Ich verurteile die Äußerungen von Verantwortlichen des FC Bayern München über Jamal Musiala aufs Schärfste. Seine gesundheitliche Situation öffentlich zu diskutieren und sein Gehalt während seiner Genesung in Frage zu stellen, zeugt von einem tiefen Mangel an Menschlichkeit und Sensibilität. Jamal verdient die Unterstützung seines Vereins und die Gewissheit, dass sein Vertrag eingehalten wird.“

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Marchi weiter: „Es ist ein Rückschritt für den Fußball. Ich stehe voll und ganz solidarisch an der Seite von Jamal. Bayern muss ihn während seiner gesamten Genesung unterstützen und den unterzeichneten Vertrag bedingungslos einhalten.“

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Bayern-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sagt heute in einem Interview mit der ‚Bild‘ zur Thematik: „Es hat keiner gesagt, dass wir uns nicht um Jamal kümmern – und dass wir nicht alles tun, um ihm den Rücken zu stärken. Aber es ist jetzt alles dazu gesagt – und wir sollten uns ums Kümmern kümmern und nicht ums Reden.“ Laut ‚Sky‘ gibt es Bosse bei den Bayern, die Musiala bei einem passenden Angebot eines anderen Klubs keine Steine in den Weg legen würden.