BVB: Meunier will „Saison vergessen lassen“

Thomas Meunier will in seiner zweiten Spielzeit bei Borussia Dortmund so richtig durchstarten. Der ‚kicker‘ zitiert Trainer Marco Rose: „Die letzte Saison, das hat er mir in den Gesprächen in seinem Urlaub immer wieder so mitgeteilt, will Thomas vergessen lassen.“

Meunier war 2020 ablösefrei von Paris St. Germain gekommen, erlebte aber ein schwaches erstes Jahr in Dortmund, in dem er seinen Stammplatz zwischenzeitlich verlor. Nun ist der 29-jährige Rechtsverteidiger wieder gesetzt. In den vergangenen beiden Spielen bereitete Meunier zwei Tore vor.