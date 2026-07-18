FC Bayern: Neue Entwicklung bei Palhinha

Beim angestrebten Verkauf von João Palhinha bahnt sich keine schnelle Lösung an. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Portugiese zumindest im Laufe dieses Wochenendes nicht verkauft. Entsprechend wird der Mittelfeldspieler am morgigen Sonntag in München zurückerwartet, um an der Säbener Straße die Saisonvorbereitung aufzunehmen. Bislang galt Aston Villa als heißester Anwärter auf einen Palhinha-Kauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Birmingham ist aber die finalen Beratung zwischen Klubführung und Trainer Unai Emery noch nicht abgeschlossen. Ein Angebot liegt laut dem deutschen Bezahlsender noch nicht vor. Auch nicht von Benfica Lissabon. Ein erster Transfervorstoß ist zwar an den Gehaltsvorstellungen gescheitert, laut ‚Sky‘ bleiben die Hafenstädter aber neben den Villans die „konkreteste Option“.