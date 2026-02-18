Scouts vor Ort: Diomande nicht zu halten?

Der FC Liverpool verliert Yan Diomande (19) nicht aus den Augen. Scouts des Premier League-Schwergewichts waren beim jüngsten 2:2 von RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg im Stadion, um explizit den trickreichen Flügelflitzer unter die Lupe zu nehmen, berichtet die ‚Bild‘. Dabei erzielte der Ivorer seinen neunten Saisontreffer in 24 Pflichtspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Boulevardblatt geht davon aus, dass Diomande bei gleichbleibender Entwicklung kaum über den Sommer hinaus zu halten sein wird. Neben Liverpool haben unter anderem auch der FC Bayern, Paris St. Germain und Real Madrid den Durchstarter auf dem Zettel. RB stellt sich im Verkaufsfall einen dreistelligen Millionenbetrag vor, aufgrund von Diomandes Berater-Wechsel gestalten sich konkrete Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt aber schwierig.