Rückendeckung für Blessin

Alexander Blessin will die Spekulationen um eine mögliche Entlassung nicht an sich heranlassen. „Ich versuche das weitestgehend auszublenden, aber es gehört dazu“, äußerte sich der Cheftrainer des FC St. Pauli auf einer Pressekonferenz. Er sei mit Geschäftsführer Sport Andreas Bornemann und Präsident Oke Göttlich „immer im Austausch und spüre Rückendeckung – das ist sehr schön.“

Punktet St. Pauli in den restlichen vier Ligaspielen des Jahres nicht, könnte es laut der ‚Sport Bild‘ eng werden für Blessin. Die vergangenen acht Partien in der Bundesliga hat der Tabellen-16. verloren.