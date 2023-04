BVB bestätigt: Bittere Diagnose bei Schlotterbeck

Gegen den FC Bayern München musste Nico Schlotterbeck in der 44. Minute das Spielfeld verlassen. Wie Borussia Dortmund mittlerweile bekanntgeben hat, zog sich der Innenverteidiger gegen den Rekordmeister einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung zu.

Wie lange der Nationalspieler ausfällt, lassen die Schwarz-Gelben offen. In der Vereinsmitteilung heißt es lediglich, dass der 23-Jährige dem Klub „vorerst nicht zur Verfügung stehen“ wird. ‚Sky‘ bemisst die Ausfallzeit auf mindestens einen Monat. Für den BVB im Meisterschaftsendspurt ein schwerwiegender Ausfall.

Schlotterbeck stand für die Borussia in der laufenden Spielzeit bisher in allen 26 Bundesligapartien in der Startelf, absolvierte beinahe alle Spiele über die gesamte Spielzeit. Im Saisonendspurt muss der derzeitige Tabellenzweite also vorübergehend auf sein Abwehrass verzichten.