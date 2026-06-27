Scaloni verzichtet auf Messi

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni gönnt seinem Superstar Lionel Messi im letzten Gruppenspiel eine Pause. Auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Jordanien (Sonntag, 4 Uhr) bestätigte der Coach: „Leo Messi wird gegen Jordanien auf der Bank sitzen. In der zweiten Halbzeit wird er zum Einsatz kommen.“

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Damit verpasst der aktuelle Toptorschütze des Turniers vorerst die Gelegenheit, seinen Vorsprung weiter auszubauen. In den ersten beiden Partien erzielte der 39-Jährige bereits fünf Treffer und hat damit maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Albiceleste vorzeitig als Gruppenerster qualifizieren konnte. Im Sechzehntelfinale wartet der Außenseiter Kap Verde auf den amtierenden Weltmeister.