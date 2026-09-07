Hannover 96 könnte den gesuchten neuen vereinslosen Mittelstürmer gefunden haben. Wie die ‚Neue Presse‘ berichtet, soll Cedric Teuchert zurück an den Maschsee geholt werden, sofern sich der 29-Jährige als fit genug erweist.

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Der dafür nötige „Teuchert-TÜV“ steht bevor, so die Hannoveraner Tageszeitung. Zuletzt stand Teuchert zusammen mit dem neuen 96-Spielmacher Marcel Hartel (30) für St. Louis City in den USA auf dem Platz. Seit dem 1. Juli ist Teuchert vereinslos. Für 96 kickte er schon in der Saison 2019/20 sowie zwischen Januar 2022 und Sommer 2024 (97 Spiele, 34 Tore).