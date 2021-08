Spaniens „neue Galaxie“ | City lockt Spurs an den Tisch

Spaniens nächste Generation

Die ganz großen Stars spielen nicht mehr in La Liga. Cristiano Ronaldo (36) zog es bereits vor drei Jahren nach Italien, Sergio Ramos (34) und Lionel Messi (35) spielen fortan für Paris St. Germain. „Eine neue Galaxie“, nennt die ‚as‘ den für alle ungewohnten Zustand ohne die prägenden Gesichter der vergangenen Jahre. Neuzugänge wie David Alaba (28, Real Madrid), Memphis Depay (27, FC Barcelona) oder Rodrigo de Paul (27, Atlético Madrid) sollen nun Teil der nächsten Star-Generation werden.

Wer erbarmt sich Coutinho?

Auch Philippe Coutinho (29) könnte Spanien noch den Rücken kehren. Zu gerne würde der FC Barcelona die eine oder andere Million mit seinem brasilianischen Mittelfeldspieler verdienen und preist ihn im europäischen Ausland an. „Barça bietet Coutinho bei Lazio an“, berichtet der italienische ‚Corriere dello Sport‘. Bezeichnend, dass die Blaugrana damit offenbar schon nicht mehr bei der absoluten europäischen Elite vorstellig werden. Der einstige Topstar des FC Liverpool ist in Katalonien zu einem Ladenhüter verkommen.

Lassen sich die Spurs locken?

Ladenhüter ist nun wirklich keine Vokabel, die auf England-Kapitän Harry Kane (28) anzuwenden wäre. Der Kontrast zu Coutinho könnte kaum größer sein: Im Grunde würde jeder gerne den wechselwilligen Topstürmer in seinen Reihen haben, bloß macht da Arbeitgeber Tottenham Hotspur nicht mit. Nun will offenbar Manchester City nach der 118-Millionen-Verpflichtung von Jack Grealish (25) noch einmal so richtig auf den Putz hauen und weitere 150 Millionen Euro für Kane locker machen. Laut ‚Daily Mail‘ könnte das Spurs-Boss Daniel Levy „an den Verhandlungstisch“ locken.