Van Gaal tritt zurück
Louis van Gaal tritt von seinem Posten als Berater des Aufsichtsrats von Ajax Amsterdam zurück. Seit 2023 hatte der 74-Jährige den niederländischen Rekordmeister in dieser Rolle unterstützt.
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Louis van Gaal has stepped down as adviser to the Supervisory Board of AFC Ajax NV. He informed the Supervisory Board of his decision. Van Gaal had been advising the Supervisory Board on football-related matters since October 2023.— AFC Ajax (@AFCAjax) July 2, 2026
All information: https://t.co/mvSMZ49l5q pic.twitter.com/LpAkDlv3mn
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