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Offiziell

Van Gaal tritt zurück

Louis van Gaal tritt von seinem Posten als Berater des Aufsichtsrats von Ajax Amsterdam zurück. Seit 2023 hatte der 74-Jährige den niederländischen Rekordmeister in dieser Rolle unterstützt.

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Ajax
Louis van Gaal

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Louis van Gaal Louis van Gaal
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