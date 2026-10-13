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Premier League

Bedient sich Liverpool bei Juve?

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttomercatoweb.com
1 min.
Pierre Kalulu am Ball @Maxppp

Der FC Liverpool streckt auf der Suche nach einer Verstärkung für die rechte Abwehrseite seine Fühler gen Italien aus. Nach Informationen von ‚Tuttomercatoweb.com‘ steht Pierre Kalulu bei den Reds weit oben auf der Liste. Im Moment bekleidet Ronald Araujo die Position beim Premier League-Klub, doch der Leihvertrag des 27-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Die Reds könnten ihn per Kaufoption für 55 Millionen Euro festverpflichten.

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Kalulu war 2024 vom AC Mailand zu Juventus Turin gewechselt und bestritt seitdem 99 Pflichtspiele. Der italienische Rekordmeister möchte den Vertrag des 26-Jährigen, der bis 2028 datiert ist, unbedingt vorzeitig verlängern. Im Zuge dessen soll auch das Gehalt des Verteidigers, das zurzeit bei 2,5 Millionen Euro liegt, aufgebessert werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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