Leipzig: Sörloth ohne Reue

Der bislang so glücklose Sommerneuzugang Alexander Sörloth bereut seinen Wechsel zu RB Leipzig nicht. „Nie“ habe er den 20-Millionen-Transfer von Crystal Palace zu den Sachsen als Fehler empfunden, versichert Sörloth im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „ich bin mir sicher, dass die Art, wie RB Fußball spielt, zu mir passt.“

Bislang stehen aus 19 Pflichtspieleinsätzen magere zwei Tore zu Buche. Das macht Sörloth unter anderem an den bislang so spärlichen gemeinsamen Trainingseinheiten fest. Vieles habe er in den vergangenen Wochen aber aufgeholt. „Ich kam aus der Türkei, wo ein völlig anderer Fußball gespielt wird. Die hohen taktischen Anforderungen in Deutschland und speziell bei RB erfordern intensives Training, welches es 2020 aufgrund der vielen Spiele fast nie gab“, blickt der 25-jährige Linksfuß zurück.