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Rückkaufoption gezogen: Der Bayern-Plan mit Aseko

Bei Hannover 96 hat sich Noël Aséko als absoluter Stammspieler und Leistungsträger etabliert. Eine Zukunft am Maschsee hat er aber wohl nicht, der FC Bayern hat nun Nägel mit Köpfen gemacht.

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Noel Aseko freut sich mit seinen Kollegen @Maxppp

„Ich könnte mir auch vorstellen, ein weiteres Jahr 2. Bundesliga zu spielen“, ließ sich Noël Aséko zuletzt alle Türen offen. Die Rechnung hat die Leihgabe an Hannover 96 aber offenbar ohne den Wirt beziehungsweise den FC Bayern gemacht.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Rekordmeister die Rückkaufoption beim Sechser gezogen. 96 hatte zuvor die vereinbarte Kaufoption aktiviert. Am Ende des Manövers soll den Niedersachsen immerhin eine Entschädigung von 1,4 Millionen Euro bleiben.

Verkauf möglich

Eine Bayern-Zukunft soll Aséko damit aber nicht automatisch haben, „bei einem passenden Angebot“ soll auch ein Verkauf im Sommer möglich sein, so der Bezahlsender weiter.

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Zunächst soll der 20-Jährige aber eine faire Chance an der Säbener Straße erhalten. In der Sommervorbereitung kann der fünffache deutsche U21-Nationalspieler unter Bayern-Trainer Vincent Kompany vorspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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