20 Millionen für Goretzka – Blitz-Zugang bei Bayern?

Schon länger wird Leon Goretzka (30) mit Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Im Dezember sickerte durch, dass die Rojiblancos sich nach dem Mittelfeldmann erkundigt haben. Nun erhalten die Gerüchte um das Atlético-Interesse neue Nahrung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung ‚as‘ ist Mateus Alemany, der Sportdirektor der Madrilenen, nach München gereist, um Verhandlungen über einen Wintertransfer zu führen. Ob es dabei zu konkreten Gesprächen mit der Goretzka-Seite oder den Bayern-Bossen kommt, bleibt offen.

Bayern fordert 20 Millionen

Atlético sucht nach einem Ersatz für Conor Gallagher (25), der vor zwei Wochen für 40 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur gewechselt war. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass die Colchoneros die Verhandlungen über einen Goretzka-Transfer beschleunigt haben. Bayern soll dabei rund 20 Millionen Euro aufrufen. Diese Forderung erachte Atlético ob Goretzkas auflaufendem Vertrag als zu hoch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt ging die Tendenz eigentlich deutlich dahin, dass der DFB-Nationalspieler die Bayern erst im Sommer ablösefrei verlassen wird, Klubs wie der AC Mailand, die SSC Neapel oder auch der FC Barcelona lauern auf ein Schnäppchen. „Wir planen auch die Rückrunde mit Leon“, bekräftigte FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen Anfang des Monats.

Da sich im Januar aber die letzte Möglichkeit auf eine Ablöse bietet, könnte die Fährte nach Madrid in den kommenden Tagen weiter an Fahrt aufnehmen. Die ‚Bild‘ ergänzt, dass der FCB einem Blitz-Abgang offen gegenübersteht, sofern Cheftrainer Vincent Kompany den Verkauf absegnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einerseits würde man sich dann einen Teil von Goretzka Topgehalt über 17 Millionen Euro sparen, andererseits könnte die eingenommene Summe direkt in die Verpflichtung von Wunschspieler Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam) reinvestiert werden. Sollte der Rechtsverteidiger kommen, könnte Konrad Laimer (28) wieder häufiger im Zentrum agieren. Ferner wurde zuletzt Josh Acheampong (19/FC Chelsea) als Alternative gehandelt.

Auch Bayers García ein Thema

Ein weiterer Bundesliga-Profi, der bei Atlético hohes Ansehen genießt, ist Aleix García (28) von Bayer Leverkusen. Vor einigen Tagen berichtete die ‚as‘ vom Interesse am spanischen Nationalspieler für einen Wintertransfer. Als mögliche Ablöse wurden 20 bis 25 Millionen Euro kolportiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wunschkandidat der Madrilenen für die Mittelfeldzentrale bleibe weiter Éderson (26) von Atalanta Bergamo, der allerdings mit einem Preisschild im Bereich von 50 Millionen Euro noch kostspieliger wäre. Weitere Kandidaten sind laut der ‚Mundo Deportivo‘ João Gomes (24/Wolverhampton Wanderers), Javi Guerra (22/FC Valencia) und Rúben Neves (28/Al Hilal).