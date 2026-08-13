Während Elye Wahi bei Eintracht Frankfurt zum Ladenhüter verkommt, wächst beim OGC Nizza die Hoffnung auf ein Schnäppchen. Laut ‚Nice-Matin‘ wollen die Verantwortlichen des Ligue 1-Klubs den 23-jährigen Torjäger per Leihe mit Kaufoption zurück an die französische Riviera holen. Schon in der vergangenen Spielzeit ging Wahi vorübergehend für Nizza auf Torejagd (19 Spiele/neun Tore).

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Eigentlich würde die SGE den Angreifer aber lieber sofort verkaufen. Das ist dem Bericht der Regionalzeitung zufolge für Nizza aber zu teuer. Auch bei einem Leihgeschäft müsste die Eintracht den Franzosen extrem entgegenkommen, da das monatliche Gehalt von 300.000 Euro außerhalb vom klubinternen Finanzrahmen liegt.