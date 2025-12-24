Menü Suche
Araújo-Comeback: Rückkehr-Datum steht fest

von Remo Schatz - Quelle: Mundo Deportivo
Ronald Araújo wird noch in diesem Jahr beim FC Barcelona zurückerwartet. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist das Trainingscomeback des uruguayischen Innenverteidigers für den kommenden Sonntag geplant. Aufgrund von mentalen Problemen nahm sich der 26-Jährige seit Ende November eine Auszeit.

In Barcelona hofft man darauf, dass Araújo zu seiner Bestform zurückfinden kann. Andreas Christensen zog sich vor wenigen Tagen eine Kreuzbandverletzung zu, die konservativ behandelt wird. Die Ausfallzeit wird aktuell auf rund vier Monate beziffert.

