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Köln zieht Konsequenzen bei Martel

Wohin führt die Reise von Eric Martel? Wirklich viele Optionen bieten sich dem zweikampfstarken Rechtsfuß bislang nicht.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Eric Martel im FC-Trikot @Maxppp

Eric Martel kommt sein langes Zögern in den Vertragsgesprächen mit dem 1. FC Köln womöglich teuer zu stehen. Sollte er sich für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags entscheiden, müsse er gegenüber einem früheren Angebot der Kölner mit Gehaltseinbußen rechnen, berichtet ‚Sky‘.

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Seit mehreren Wochen ruhen die Gespräche zwischen Martel und seinem aktuellen Arbeitgeber. Ursprünglich wollte sich der Defensivallrounder mit dem Interesse anderer Klubs befassen, konkrete Vorstöße sind allerdings ausgeblieben, sodass der FC doch wieder zum ersten Ansprechpartner werden könnte.

2022 war Martel von RB Leipzig nach Köln gekommen und hat sich dort zum gestandenen Bundesligaspieler entwickelt. Weil sein Kontrakt endet, kann der ehemalige Kapitän der DFB-U21 ohne Zustimmung seines aktuellen Klubs andernorts ein zur kommenden Saison gültiges Arbeitspapier unterzeichnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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