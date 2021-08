Bochum: Zoller winkt neuer Vertrag

Die Zeichen für Simon Zoller beim VfL Bochum stehen auf Vertragsverlängerung. Das berichtet die ‚WAZ‘. „Wir sind da offen und transparent im Austausch. Simon hat in der letzten Saison bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist“, sagt Sportvorstand Sebastian Schindzielorz gegenüber der Tageszeitung. 2022 läuft Zollers Vertrag aus.

Der 30-jährige Angreifer erwischte mit einem Treffer sowie drei Assists einen exzellenten Start in die Saison. In der abgelaufenen Spielzeit war der Torjäger mit 25 Scorerpunkten in 32 Partien maßgeblich an der Bundesliga-Rückkehr des VfL beteiligt. Zoller machte bereits vor ein paar Wochen deutlich, sich beim Ruhrpottklub wohl zu fühlen: „Das Gesamtpaket ist super, deshalb kann ich mir gut vorstellen, noch länger zu bleiben.“