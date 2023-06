Neue Offensivpower: Baumgartner nach Leipzig

Christoph Baumgartner wird seine Fußballschuhe künftig für RB Leipzig schnüren. Wie die Sachsen bekanntgeben, erhält der Offensivspieler einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach überweisen die Leipziger für die Dienste des 23-Jährigen 25 Millionen Euro zuzüglich Boni an die TSG Hoffenheim.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich riesig. Vom ersten Gespräch an haben mir Max Eberl, Rouven Schröder und Felix Krüger gezeigt, dass der Verein mich unbedingt verpflichten möchte. Auch das Gespräch mit Marco Rose hat mir gezeigt, dass der Wechsel zu RB Leipzig der absolut richtige Schritt für mich ist. Der Verein bietet unfassbare Möglichkeiten“, sagt Baumgartner.

Lese-Tipp

Leipzig-Wunschspieler: Der Stand bei Lukeba

Der flinke Offensivmann fügt an: „Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann – und das hat die Mannschaft mit dem zweiten DFB-Pokalsieg in Folge gezeigt. Auch auf die Champions League freue ich mich sehr. RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt. Deswegen bin ich mehr als glücklich und stolz, hier zu sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportchef Max Eberl erklärt: „Christoph Baumgartner ist einer unserer absoluten Wunschspieler. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann zentral, auf beiden Flügeln, als Halb- oder Mittelstürmer spielen und auch auf der Achterposition eingesetzt werden.“

Nkunku-Erbe

Bei Leipzig soll Baumgartner dabei helfen, den Abgang von Christopher Nkunku zum FC Chelsea zu kompensieren. Für die Sinsheimer war der Österreicher in 138 Einsätzen an 52 Treffern direkt beteiligt (30 Tore, 22 Vorlagen).