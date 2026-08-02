FIFA involviert: Heftiger Rechtsstreit um Diomande

Vor einer Woche wurde bereits berichtet, dass Real Madrid und RB Leipzig in den Verhandlungen über einen Transfer von Yan Diomande Einigkeit erzielt haben. Kurz darauf wurde die Meldung von verschiedenen Medien wieder einkassiert. Seither ist nicht viel passiert. Ein Angebot der Königlichen liegt auf dem Tisch, bleibt von den Sachsen bisher aber wohl unbeantwortet.

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Doch das ist nicht die einzige Hürde, die noch zu nehmen ist. Die ‚as‘ geht in einem neuen Bericht zum Stand bei Diomande auf einen laufenden Rechtsstreit zwischen der alten und der neuen Berateragentur des Flügelstürmers ein. Inzwischen haben die früheren Vertreter – Maxidel – bei der FIFA eine offizielle Beschwerde wegen Vertragsbruchs eingereicht.

Anwälte und FIFA eingeschaltet

Gespräche mit Diomandes neuer Agentur Roc Nation führten bisher nicht zum Erfolg. Jetzt kümmern sich ausschließlich Anwälte um eine Lösung. Parallel dazu prüft die FIFA den Fall.

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Und das verzögert der spanischen Sportzeitung zufolge den bevorstehenden Wechsel des 19-Jährigen zu den Blancos erheblich. Bei einem offenen Beraterstreit kann der Weltverband die Eintragung ins Transfersystem (ITC) bis zur abschließenden Klärung verweigern.

Real und RB müssen aufpassen

Dass die beiden Berateragenturen im Clinch liegen, wurde bereits vor eineinhalb Monaten berichtet. Bis heute konnten sich die Agenten nicht auf eine Übertragung der Vertretungsrechte für Diomande einigen. RB und Real betrifft das im Übrigen auch. Zahlt ein Klub eine unrechtmäßige Provision an einen Berater, der nicht zuständig ist, können empfindliche Strafen folgen.

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Aktuell spricht Real ausschließlich mit Roc Nation und Leipzig, um den Ausnahmekicker aus der Bundesliga zu verpflichten. Die große Agentur von Medienmogul und Musiker Jay-Z vertritt unter anderem auch die Real-Stars Vinicius Junior (26) und Endrick (20)