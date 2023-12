Augsburg: Gespräche über Beljo-Abschied

Dion Beljo ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten beim FC Augsburg. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigt sich der 21-jährige Stürmer darum offen für einen Abschied im Januar. Vereine aus Deutschland, England und Italien sollen schon angeklopft haben. Eine Leihe sei denkbar, weitere Gespräche sollen zeitnah stattfinden.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass der VfB Stuttgart Interesse an Beljo zeigt. Die Schwaben müssen sich mit einem möglichen Weggang von Top-Torjäger Serhou Guirassy befassen. Der 27-jährige Guineer darf im Januar für 17,5 Millionen Euro per Ausstiegsklausel wechseln, etliche Vereine haben bereits angeklopft. Beljo ist noch bis 2027 an den FCA gebunden. In der Bundesliga stand der Kroate in dieser Saison nur dreimal in der Augsburger Startelf.