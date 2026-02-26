Menü Suche
Köln: Bittere Kaminski-Klausel enthüllt

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
Jakub Kaminski vor dem Torjubel @Maxppp

Es liegt offenbar doch nicht in den Händen des 1. FC Köln, dass Jakub Kaminski über den Sommer hinaus bei den Domstädtern bleibt. Nach Informationen des ‚kicker‘ würde der 23-Jährige in seinem neuen Vertrag über eine Ausstiegsklausel verfügen, sollte der FC die mit dem VfL Wolfsburg vereinbarte Kaufoption von 5,5 Millionen Euro ziehen.

Bis Saisonende ist Kaminski noch an den Bundesliga-Aufsteiger verliehen. Nach aktuellem Stand ist es sehr wahrscheinlich, dass Köln im Anschluss vom vereinbarten Passus Gebrauch macht, gehört der Pole doch zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Lukas Kwasniok. Auch der Außenbahnspieler selbst könnte sich offenbar mit einem längerfristigen Verbleib anfreunden.

