Barça öffnet die Tür für Messi

Erst kürzlich kam es zu einem Treffen zwischen Jorge Messi und Barça-Präsident Joan Laporta. Unter anderem ging es dabei auch um eine Rückkehr von Lionel Messi (35) zum FC Barcelona. Laut ‚Catalunya Ràdio‘ wurden zwar keine nennenswerten Fortschritte erzielt, ein erster Grundstein sei aber gelegt.

Darauf baut nun Xavi auf. Der Trainer des FC Barcelona sagte in einer Medienrunde, Messi wisse, „dass Barcelona sein Zuhause ist und die Türen offen stehen, das habe ich schon oft gesagt. […] Der beste Spieler der Geschichte würde dort immer seinen Platz finden.“

Xavi selbst spielte jahrelang mit Messi in einer Mannschaft. „Er ist mein Freund – wir sind in ständigem Kontakt, eine mögliche Rückkehr wird nur von ihm abhängen“, so Xavi.

In die Karten könnte den Katalanen immerhin spielen, dass Messi das PSG-Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags noch nicht angenommen hat. Die aktuelle Tendenz geht eher Richtung Abschied, aber auch Inter Miami befindet sich im Rennen um den Weltmeister.