Nach neun Jahren in der Unterklassigkeit kehrt Hull City in diesem Sommer in die Premier League zurück. Um sich für die wohl beste Liga der Welt zu wappnen, planen die Tigers, auf dem Transfermarkt kräftig zuzuschlagen. Was dem Präsidenten Acun Ilicali jedoch gar nicht gefällt, sind die ständigen irreführenden Gerüchte rund um seinen Verein. Um Falschmeldungen in Zukunft zu vermeiden, liefert der türkische Eigentümer nun selbst konkrete Hinweise auf die Transferziele des Aufsteigers.

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Ilicali veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform X eine Liste mit elf Nationalflaggen, die jeweils mit einer Prozentzahl versehen sind. „Um unangebrachte Spekulationen zu vermeiden und euch mehr Informationen zu geben, möchte ich euch hier unseren aktuellen Stand in Sachen Transfers mitteilen, der einige Hinweise enthält :)“, erklärt der 57-Jährige sein ungewöhnliches Vorgehen.

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club's name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 23, 2026

Prominente Namen im Fokus

Bisher verpflichtete Hull drei neue Spieler: Óscar Zambrano (22) kommt vom slowenischen Erstligisten NK Maribor, für Jack Butland (33) zahlte man 3,5 Millionen Euro an die Glasgow Rangers und Matt Targett (30) wechselt nach seinem Vertragsende bei Newcastle United ablösefrei.

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Der vierte Neuzugang soll ein Japaner sein, dessen Wechselwahrscheinlichkeit der Klubchef mit 99 Prozent beziffert. Nach Informationen von Ben Jacobs steht Mittelfeldspieler Hidemasa Morita (31) nach Auslauf seines Vertrags bei Sporting Lissabon kurz vor der Unterschrift.

Kommt Bailey?

Auch ein Australier soll mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit zu den Engländern wechseln. Hierbei könnte es sich um Ex-Bayern-Youngster Nestory Irankunda (20) handelt, für den der FC Watford ein knapp zwölf Millionen Euro schweres Angebot ablehnte.

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Ein Jamaikaner steht ebenfalls auf der Wunschliste: Ex-Leverkusener Leon Bailey (28) wurde zuletzt mit Hull in Verbindung gebracht. Dieser Deal geht laut Ilicali zu 70 Prozent über die Bühne. Ein Deutsch-Türke befindet sich ebenso auf dem Zettel und wird laut der Übersicht zu 70 Prozent zum Verein wechseln. Um wen es sich handelt, ist allerdings noch unklar.

Wer steht noch auf der Liste?

Der Grieche, der zu 90 Prozent wechseln wird, ist nach Informationen von ‚Gazzetta.gr‘ Olympiakos-Torwart Konstantinos Tzolakis (23). Elliot Stroud (24/Schweden) von Mjällby AIF und Marco Pasalic (25/Kroatien) von Orlando City sollen laut verschiedenen Medienberichten ebenfalls Teil des Rätsels sein.

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Bei den restlichen Transferzielen handelt es sich um einen Portugiesen, einen Senegalesen, einen Franzosen und einen weiteren Japaner. Die entsprechenden Namen sind noch nicht verlässlich durchgesickert.