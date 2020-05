FC Bayern: Berater preist Sané an

Berater Damir Smoljan hat Stellung zum Plan des FC Bayern bezogen, im Sommer Leroy Sané von Manchester City zu verpflichten. „Für den FC Bayern und die Bundesliga wäre er ein absolutes Highlight, sowohl menschlich als auch spielerisch“, sagt Smoljan gegenüber ‚Sport1‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Agent weiter: „Leroy ist ein Spieler, mit Ambitionen die Champions League zu gewinnen. Für diesen Traum arbeitet er sehr hart an sich.“ Zuletzt hatte Smoljan bereits bestätigt, dass Sané in München „die Voraussetzungen sieht“, in der Königsklasse zu triumphieren.

Bericht: Bayern und Sané einig

Die ‚Sport Bild‘ berichtet in ihrer aktuellen Ausgabe, dass sich Bayern und Sané bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben. Laut ‚Sport1‘ steht ein finales Agreement jedoch weiterhin aus. Das größere Problem dürften aber ohnehin die Verhandlungen mit City darstellen.

Der ‚Sport Bild‘ zufolge wollen die Bayern weniger als 60 Millionen Euro für Sané zahlen. Im vergangenen Sommer – vor Sanés Kreuzbandverletzung und auch weit vor der Coronakrise – war noch etwa das Doppelte dieser Summe im Gespräch. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers ist nur noch bis 2021 datiert.