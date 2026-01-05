Frankfurt: Ebnoutalib begründet Wechsel

Zum ersten Mal seit seinem Transfer von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt hat Stürmer Younes Ebnoutalib seinen Wechsel erklärt. Auf einer Pressekonferenz sagte der 22-Jährige: „Als ich gehört habe, dass die Eintracht im Rennen ist und ich bei meiner Familie sein kann, war es für mich klar, dass ich unbedingt hier in Frankfurt sein will. Ich habe jetzt den Luxus, bei einem so großen Verein zu sein und auch noch daheim spielen zu können. Da ist es schwierig, Nein zu sagen.“

Der erste Kontakt zu den Hessen sei „ein, zwei Wochen“ vor der Vertragsunterschrift entstanden. Zuvor hatte Ebnoutalib bekräftigt, bis zum Sommer in Elversberg bleiben zu wollen. An Neujahr wurde der Wechsel dann offiziell, die SVE kassierte acht Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni. Vor genau einem Jahr hatte Elversberg den gebürtigen Frankfurter für 50.000 Euro vom FC Gießen verpflichtet.