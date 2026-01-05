Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Frankfurt: Ebnoutalib begründet Wechsel

von Dominik Sandler
1 min.
Younes Ebnoutalib bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Zum ersten Mal seit seinem Transfer von der SV Elversberg zu Eintracht Frankfurt hat Stürmer Younes Ebnoutalib seinen Wechsel erklärt. Auf einer Pressekonferenz sagte der 22-Jährige: „Als ich gehört habe, dass die Eintracht im Rennen ist und ich bei meiner Familie sein kann, war es für mich klar, dass ich unbedingt hier in Frankfurt sein will. Ich habe jetzt den Luxus, bei einem so großen Verein zu sein und auch noch daheim spielen zu können. Da ist es schwierig, Nein zu sagen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der erste Kontakt zu den Hessen sei „ein, zwei Wochen“ vor der Vertragsunterschrift entstanden. Zuvor hatte Ebnoutalib bekräftigt, bis zum Sommer in Elversberg bleiben zu wollen. An Neujahr wurde der Wechsel dann offiziell, die SVE kassierte acht Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni. Vor genau einem Jahr hatte Elversberg den gebürtigen Frankfurter für 50.000 Euro vom FC Gießen verpflichtet.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Elversberg
Frankfurt
Younes Ebnoutalib

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Younes Ebnoutalib Younes Ebnoutalib
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert