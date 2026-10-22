Bayern-Albtraum: Die 10 miesesten Deals der letzten Jahre

Beim FC Bayern läuft es gut. Mit Vincent Kompany ist ein Trainer da, der extrem beliebt ist. Der Belgier macht einen hervorragenden Job. Dazu wurde der Vertrag mit Max Eberl verlängert. Auch mit dem Sportvorstand ist man zufrieden an der Säbener Straße. Die Stimmung ist also bestens.

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Alles richtig macht aber auch der Rekordmeister nicht. In den vergangenen Jahren wurden einige Deals an der Säbener Straße abgewickelt, über die man sich heute ärgert. Kick11 LIVE präsentiert die zehn miesesten Deals der jüngeren Bayern-Historie.