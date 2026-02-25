Eriksen weicht Zukunftsfrage aus

Mit einem möglichen Abstieg des VfL Wolfsburg will sich Christian Eriksen nicht beschäftigen. „Darüber denke ich nicht nach. Ich glaube nicht, dass wir absteigen“, entgegnet der 34-jährige Däne im Interview mit dem ‚kicker‘ auf die Frage, ob er auch in der 2. Bundesliga für die Wölfe auflaufen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass er mit seiner Unterschrift bei den Niedersachsen im Abstiegskampf gelandet ist, bereut der 147-fache Nationalspieler zudem nicht: „Für mich hat es sich richtig angefühlt – und es fühlt sich immer noch richtig an.“ Dass der VfL in einer sportlichen Krise steckt, setzt dem erfahrenen Spielmacher darüber hinaus nicht zu. „Natürlich willst du immer in der bestmöglichen Mannschaft sein und um Titel spielen. Aber das ist gerade nicht unsere Situation“, so Eriksen.