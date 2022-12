St. Pauli: Plädoyer für Hürzeler

Beim FC St. Pauli macht sich der erste Profi für Interimscoach Fabian Hürzeler als Dauerlösung stark. „Fabian ist großartig. Er macht einen brillanten Job, er ist besonders. Ich denke zu 100 Prozent, dass man ihm die Chance und das Vertrauen geben sollte. Was er vorhat, passt zu den Spielern, die wir haben“, wird Führungsspieler Eric Smith vom ‚kicker‘ zitiert.

Und weiter: „Fabian war involviert, aber er war nicht Cheftrainer und konnte nicht entscheiden. Jetzt kann er das machen, was er sich vorstellt.“ St. Pauli hatte Ex-Trainer Timo Schultz vor knapp zwei Wochen nach ausgiebiger Analyse freigestellt. Aktuell belegen die Hamburger den 15. Tabellenplatz in Liga zwei. Statt dem erwarteten erneutem Aufstiegsrennen steht für den Kiezklub der Abstiegskampf an der Tagesordnung. Zuletzt wurden mit Florian Kohfeldt, Michael Wimmer und Horst Steffen drei Kandidaten als potenziell neuer Cheftrainer gehandelt.

St. Pauli: Präsident verteidigt Schultz-Entlassung