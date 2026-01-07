Die große VfB-Hoffnung bei Nübel

Als Alexander Nübel im Sommer 2020 von Schalke 04 zum FC Bayern wechselte, galt der aufstrebende Keeper als Thronerbe von Manuel Neuer (39) und rechnete sich auch für die Nationalmannschaft einiges aus. Doch der Platzhirsch wollte seinen Posten nicht räumen, ist auch mit fast 40 noch die Nummer eins beim Rekordmeister.

Nübel fand sein Glück über den Umweg AS Monaco beim VfB Stuttgart. Bisher nur leihweise – doch das könnte sich im Sommer ändern. Bei den Schwaben avancierte der mittlerweile 29-Jährige zu einem Top-Keeper der Bundesliga und hat maßgeblichen Anteil am Aufschwung des Klubs. Eigentlich soll er nach drei Jahren planmäßig im Sommer nach München zurückkehren. Laut der ‚Sport Bild‘ rechnet sich der VfB jedoch Chancen auf einen Verbleib des gebürtigen Paderborners aus.

Knackpunkt Gehalt

„Stuttgart spekuliert darauf, dass Bayern ihn am Ende nicht loswird und sie eine Chance haben – zu einem Paketpreis, der sich für den Klub darstellen lässt“, schreibt das Fachmagazin. Als Knackpunkt galt bisher vor allem das hohe Gehalt des Torhüters. Dieses soll bei geschätzten zehn bis elf Millionen Euro pro Jahr liegen. Gemäß Leihvereinbarung tragen die Schwaben aktuell nur ein Drittel der Summe, den Rest erhält Nübel weiterhin aus München.

Im Frühjahr stehen laut Bericht die ersten Gespräche zwischen Bayern und Nübel an. Eine dauerhafte Rückkehr zum Rekordmeister, bei dem Nübel noch bis 2030 unter Vertrag steht, gilt gemeinhin als eher unwahrscheinlich.

Ewiger Neuer will nicht aufhören

Mit Jonas Urbig (22), der sich bereits einige Male im Bayern-Tor beweisen durfte, hat der Klub schon den nächsten designierten Neuer-Nachfolger unter Vertrag genommen. Neuer selbst scheint noch nicht ans Aufhören zu denken. Ein „offener Austausch“ über eine weitere Verlängerung ist für das Frühjahr geplant.