Haaland-Berater begründet Juve-Absage

Erling Haaland hätte im Winter auch zu Juventus Turin wechseln können, entschied sich wegen der größeren Chance auf Spielpraxis aber für Borussia Dortmund. Berater Mino Raiola sagt gegenüber der italienischen Zeitung ‚La Repubblica‘: „Juve hätte ihn in der U23-Mannschaft spielen lassen.“

Aus der ersten Elf des BVB, der 20 Millionen Euro an RB Salzburg zahlte, ist Haaland nicht mehr wegzudenken. In zwölf Pflichtspieleinsätzen schoss der 19-jährige Norweger 13 Tore, am Samstag erzielte Haaland im Revierderby gegen den FC Schalke (4:0) die 1:0-Führung.