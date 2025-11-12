Menü Suche
Zwei neue Gesichter bei RB Leipzig

von Daniel del Federico
Ole Werner soll RB Leipzig zurück ins internationale Geschäft führen @Maxppp

Bei RB Leipzig dürfen am heutigen Mittwoch zwei Gastspieler mittrainieren. Wie der Verein mitteilt, nehmen Taito Kanda (17) von RB Omiya Adrija und Adri Mehmeti (16) von den New York Red Bulls an der Trainingseinheit teil. Der Besuch wurde von den Partnerklubs im Rahmen eines Austauschs organisiert.

Beide Talente gelten als vielversprechend und wurden von ihren Vereinen mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Während Mehmeti bei New York bereits debütierte, wartet Kanda noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für Omiya Ardija.

