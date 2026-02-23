Menü Suche
Trainerwechsel in Turin

von Fabian Ley - Quelle: Sky Italia
Baroni breitet die Arme aus @Maxppp

Der FC Turin nimmt einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Laut ‚Sky Italia‘ wird Marco Baroni beim italienischen Erstligisten von seinen Aufgaben entbunden. Als Nachfolger übernehme Roberto D‘Aversa, der einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen soll.

Update (18:02 Uhr): Inzwischen hat Turin die Entlassung von Baroni offiziell kommuniziert und D‘Aversa als dessen Nachfolger präsentiert.

Torino Football Club
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

Benvenuto Mister, buon lavoro! 🫡🐂

Sul sito ufficiale il comunicato integrale 📲
Nach seinem Rücktritt bei Lazio Rom hatte Baroni erst im Sommer bei den Turinern angeheuert. In der Serie A belegen die Granatroten derzeit nur Rang 15, am gestrigen Sonntag musste man sich mit 0:3 dem FC Genua geschlagen geben.

