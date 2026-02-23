Trainerwechsel in Turin

Der FC Turin nimmt einen Wechsel auf der Trainerbank vor. Laut ‚Sky Italia‘ wird Marco Baroni beim italienischen Erstligisten von seinen Aufgaben entbunden. Als Nachfolger übernehme Roberto D‘Aversa, der einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (18:02 Uhr): Inzwischen hat Turin die Entlassung von Baroni offiziell kommuniziert und D‘Aversa als dessen Nachfolger präsentiert.

Nach seinem Rücktritt bei Lazio Rom hatte Baroni erst im Sommer bei den Turinern angeheuert. In der Serie A belegen die Granatroten derzeit nur Rang 15, am gestrigen Sonntag musste man sich mit 0:3 dem FC Genua geschlagen geben.