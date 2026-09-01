BVB: Nwaneri ist gelandet

Der Last-Minute-Wechsel von Ethan Nwaneri zu Borussia Dortmund wird zeitnah festgezurrt. Aufnahmen der ‚Ruhr Nachrichten‘ zeigen den 19-jährigen Offensivspieler nach der Landung in Dortmund bei der Passkontrolle. In den kommenden Stunden absolviert der englische Linksfuß den Medinzincheck.

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🚨 Last-Minute-Deal für den #BVB: Ethan #Nwaneri ist in #Dortmund gelandet. Gerade bei der Passkontrolle am GAT, anschließend Medizincheck geplant. pic.twitter.com/QWmBLOdBGK — Kevin Pinnow (@KevinPinnow) September 1, 2026

Der BVB hat mit dem FC Arsenal eine vollständige Einigung über eine Leihe ohne Kaufoption erzielt. Die Schwarz-Gelben übernehmen Berichten zufolge Nwaneris komplettes Gehalt, das Gesamtpaket soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen. Nwaneri kommt als Ersatz für den schwerer verletzten Giannis Konstantelias (23).