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Bundesliga

BVB: Nwaneri ist gelandet

von Fabian Ley - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Ethan Nwaneri gegen den BVB im Einsatz @Maxppp

Der Last-Minute-Wechsel von Ethan Nwaneri zu Borussia Dortmund wird zeitnah festgezurrt. Aufnahmen der ‚Ruhr Nachrichten‘ zeigen den 19-jährigen Offensivspieler nach der Landung in Dortmund bei der Passkontrolle. In den kommenden Stunden absolviert der englische Linksfuß den Medinzincheck.

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Der BVB hat mit dem FC Arsenal eine vollständige Einigung über eine Leihe ohne Kaufoption erzielt. Die Schwarz-Gelben übernehmen Berichten zufolge Nwaneris komplettes Gehalt, das Gesamtpaket soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen. Nwaneri kommt als Ersatz für den schwerer verletzten Giannis Konstantelias (23).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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