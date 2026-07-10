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2. Bundesliga

Dynamo holt Leihspieler zurück

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Thomas Keller dribbelt mit dem Ball @Maxppp

Dynamo Dresden will es auf dem diesjährigen Transfermarkt wissen und hat bereits den zehnten Neuzugang auserkoren. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kehrt Thomas Keller, der in der Rückrunde als Leihspieler in Dresden aktiv war, vom 1. FC Heidenheim zurück zu den Sachsen.

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Die Ablöse taxiert die Boulevardzeitung auf rund eine Million Euro. In Heidenheim steht Keller noch bis 2028 unter Vertrag. Für Dynamo absolvierte der 26-Jährige in der Rückrunde 14 Spiele und erzielte dabei drei Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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