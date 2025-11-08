Eintracht: Andere Rolle für Burkardt

Jonathan Burkardt lässt sich vor dem morgigen Spiel (19:30 Uhr) von Eintracht Frankfurt bei seinem alten Verein 1. FSV Mainz nicht aus der Ruhe bringen. Wie der Stürmer betont, gilt seine Konzentration nur der SGE: „Ich bin mit dem Kopf sehr bei der Eintracht und konzentriere mich voll auf das, was ich hier bewirken kann. Ich bin gut angekommen bei der Eintracht und fühle mich hier sehr wohl. Das sieht man auch auf dem Platz.“

Die Spielweise des 25-Jährigen habe sich bei den Adlerträgern verändert: „Allgemein ist die Spielweise eine andere und dementsprechend auch meine Positionierung als Stürmer. Ich versuche hier nun noch etwas mehr ein mitspielender Stürmer zu sein und der Mannschaft bestmöglich zu helfen.“ Ob Burkardt gegen seinen Ex-Klub netzt?