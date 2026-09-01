Seit langem sucht der FC Bayern schon nach einem Abnehmer für Sacha Boey. Der französische Rechtsverteidiger spielt in den Plänen des Rekordmeisters keine Rolle mehr. Das wurde intern und öffentlich sehr offen kommuniziert, ein Abnehmer fand sich bislang aber nicht. Das könnte sich jetzt geändert haben.

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Laut Matteo Moretto hat der FC Fulham die Fährte aufgenommen. Dem Transferjournalisten zufolge bemühen sich die Cottagers um einen Last-Minute-Deal für den 25-Jährigen. Wie weit fortgeschritten die Gespräche bereits sind, ist aktuell noch nicht durchgesickert.

Eigentlich wollte Fulham Andrei Ratiu (28) von Rayo Vallecano verpflichten. Die Verhandlungen gestalteten sich aber enorm zäh. Um am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen, schwenken die Engländer jetzt wohl auf den aussortierten Bayern-Profi um.