CR7-Kollege Bento vor Wechsel

von Dominik Schneider - Quelle: Gazzetta dello Sport
Athletico Paranaense Bento 2324 @Maxppp

Der Wechsel von Bento nach Italien befindet sich auf der Zielgeraden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, soll der Torhüter von Al Nassr heute oder morgen seine Zelte in Saudi-Arabien abbrechen, um für den Abschluss seines Transfers zum FC Genua zu reisen.

Der 26-jährige Brasilianer wurde zuletzt auch von West Ham United heiß umworben. Die Hammers haben inzwischen Antonin Kinsky (22) von Tottenham Hotspur als Alternative ausgemacht. Bei Bento sieht alles danach aus, dass Genua den Zuschlag erhält. Trainer Daniele de Rossi warb intensiv dafür, einen neuen Schlussmann zu verpflichten. Die Klubführung wird ihm diesen Wunsch offenbar erfüllen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
