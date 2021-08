VfB: Kommt jetzt Faghir?

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich weiterhin mit dem dänischen Sturmtalent Wahid Faghir. Wie die dänische Zeitung ‚Ekstrabladet‘ berichtet, waren beim gestrigen Spiel von Vejle BK gegen den FC Nordsjaelland auch erneut Scouts des schwäbischen Bundesligisten vor Ort, um den 18-Jährigen zu beobachten. Faghir schoss bei der 1:3-Niederlage das einzige Tor für sein Team.

Bis Monatsende könnte der VfB noch einen Anlauf wagen, den jungen Stürmer an Bord zu holen. Grund sind die großen Verletzungssorgen, die die Stuttgarter plagen. Nach Mohamed Sankoh (Knieverletzung) fällt nun auch Sasa Kalajdzic (Schulterverletzung) bis Jahresende aus. Sportdirektor Sven Mislintat ist auf der Suche nach einem Perspektivspieler für den Angriff. Faghir würde gut ins Anforderungsprofil passen. Vertraglich ist der Youngster noch bis Dezember 2022 an Vejle BK gebunden. Ebenfalls ein Thema in Cannstatt scheint Gianluca Scamacca zu sein. Italienischen Medienberichten zufolge ist der VfB am 22-jährigen Stürmer von US Sassuolo dran.