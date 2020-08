City schnappt sich Torres

Ferran Torres hat bei Manchester City unterschrieben. An den englischen Vizemeister bindet sich der 20-jährige Spanier bis 2025. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro an den FC Valencia. Weitere zwölf Millionen können erfolgsabhängig folgen.

Im Starensemble von Pep Guardiola soll Torres den Platz des zum FC Bayern abgewanderten Leroy Sané einnehmen. Der Transfer des spanischen U21-Nationalspielers dürfte für City erst der Anfang einer Shoppingtour sein. Nachdem der internationale Sportgerichtshof (CAS) die Champions League-Sperre des Guardiola-Klubs aufhob, soll nun die Kaderplanung vorangetrieben werden.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL