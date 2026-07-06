Balogun-Skandal: UEFA feuert knallhart gegen FIFA

Die aufgehobene Sperre von Folarin Balogun und das damit einhergehende Eingreifen der US-Regierung in die laufende Fußball-Weltmeisterschaft nötigt der UEFA ein kritisches Statement ab. In der Stellungnahme heißt es: „Die gestrige Entscheidung, die Umsetzung der automatischen Ein-Spiel-Sperre nach der Roten Karte für den Spieler Folarin Balogun für eine Probezeit von einem Jahr auszusetzen, hat eine rote Linie überschritten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch damit nicht genug: „Fußball, wie jede andere Sportart, basiert auf Regeln, die die Grundlage für einen fairen, ehrlichen und transparenten Wettbewerb bilden. Manchmal sind Regeln auslegungsbedürftig. In diesem Fall jedoch nicht.“ Der europäische Dachverband greift den globalen Verband direkt und sehr scharf an. Bei dem Platzverweis für den US-Stürmer benötigt es „keine Ermessensentscheidung“, zudem bedarf es auch „keiner Entscheidung eines zuständigen Gremiums“, so die UEFA. Die „Integrität des Spiels“ und die „Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs“ werden zusätzlich infrage gestellt. Weiter heißt es: „Wir bringen unser Unverständnis über eine derart beispiellose, unverständliche und ungerechtfertigte Entscheidung zum Ausdruck.“