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Wechselwillig: Bundesliga-Duo fragt bei Gerhardt an

Yannick Gerhardt könnte seine Zelte beim VfL Wolfsburg nach zehn Jahren abbrechen. Anfragen gibt es auch aus der Bundesliga.

von Lukas Hörster - Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
1 min.
Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg @Maxppp

Stolze 13 Millionen Euro zahlte der VfL Wolfsburg im Sommer 2016 für Yannick Gerhardt an den 1. FC Köln. Zehn Jahre später ist der flexible Mittelfeldmann immer noch da, aber nur noch selten gefragt. Das führt zu Wechselgedanken.

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Der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, dass Gerhardt sich eine Luftveränderung gut vorstellen kann und dabei etwa die USA oder die Vereinigten Arabischen Emirate im Sinn hat. Doch auch in der Bundesliga hat er Optionen.

Dem Bericht ist zu entnehmen, dass Union Berlin und Mainz 05 zuletzt bei Gerhardts Ex-Berater Stefan Engels anfragten. Mittlerweile lässt sich der 32-jährige Linksfuß von Alexander Jäger vertreten. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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