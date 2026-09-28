Juve: Neuer Torwart im Medizincheck

Juventus Turin reagiert auf die Kreuzbandverletzung von Kamil Grabara (27) und holt Neto zurück ins Piemont. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist der vereinslose Torwart am gestrigen Sonntagabend in Turin angekommen und absolviert zur Stunde den Medizincheck. Der 37-jährige Brasilianer erhält einen Einjahresvertrag.

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Neto ist bei Juve als klare Nummer zwei hinter Stammkraft Guglielmo Vicario (29) eingeplant. Zwischen 2015 und 2017 hatte der Routinier schon einmal diese Rolle inne, vertrat dabei insgesamt 22 Mal Klub-Ikone Gianluigi Buffon im Kasten der Bianconeri. Bis Ende Juni stand Neto bei Botafogo in Brasilien unter Vertrag.